阿里巴巴財務長：業務集團上市後 會評估是否放棄控制

中國阿里巴巴 (09988-HK) 宣布將把整個集團分拆成六大業務集團後，財務長徐宏周四（30 日）表示，未來具備條件的業務集團上市後，阿里巴巴會進一步評估其對整個集團的重要性，以決定是否放棄控制。

據《財聯社》報導，徐宏周四在視訊會議上回應哪個業務會先獨立上市時表示，在所有的業務集團和業務公司裡，除了現在淘寶天貓商業集團之外，其他所有業務集團和業務公司都會形成可獨立融資和分拆，包括尋找獨立上市主體，阿里巴巴認為整個市場是最好的試金石。

徐宏說：「未來所有具備條件的業務集團和公司，當他們都有獨立融資和上市的主體後，我們會準備好一個上一個。在他們上市後，會進一步評估他們對整個阿里集團的重要性，來決定是不是保持控制，還是可以放棄控制。」

阿里巴巴執行長張勇則表示：「今天阿里組織的複雜、業務的複雜，經過二十多年的發展，甚於過去任何一次。現在每個業務性質不一樣，發展階段不一樣，面對的客戶、競爭市場都不一樣，所以這次的組織變革必要性更強，當然難度也會更大。」張勇說，從一個公司整體運營走向多個公司獨立面對市場，這個過程非常重要，既要把握機遇，也要面對調整。

張勇在周二發布全員信，宣布啟動「1+6+N」組織變革。在阿里巴巴集團之下，將設立六大業務集團和多家業務公司，而具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。阿里巴巴經歷這次組織變革後，將全面實行控股公司管理。

當晚張勇在阿里內網員工答問影片中表示，「1」是阿里巴巴集團，作為阿里巴巴的上市公司主體不會改變，但集團的營運重心會從具體業務抽離出來。他說，孩子大了，要走出去，獨立面對市場，而阿里巴巴集團更像一個大底座，給他們做好支撐。