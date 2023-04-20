美股重點新聞摘要2023年04月20日

今日操盤前瞻

聯準會褐皮書、歐洲央行貨幣政策會議紀錄

美股財報 (4/19 盤後)：特斯拉 (TSLA)、IBM(IBM)

中國 4 月 LPR

台積電 (2330)(TSM) 法說

美國上周失業金、成屋銷售數據

降價副作用 特斯拉 Q1 毛利率逾兩年最低 盤後續挫逾 5%

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (19 日) 盤後公布最新財報，雖然一連串降價行動確實刺激需求，推動上季營收成長，但也導致獲利空間受到擠壓，使毛利率降至逾兩年來最低水平，拖累盤後股價續挫逾 5%。閱讀全文...

IBM Q1 獲利高於預期 盤後漲逾 1%

IBM (IBM-US) 周三 (19 日) 盤後公布第一季財報，雖然營收低於分析師預期，但獲利強勁，盤後股價漲逾 1%。閱讀全文...

麥卡錫提議債務上限調高 1.5 兆美元 拜登嚴詞拒絕

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週三 (19 日) 提議將現行債務上限 31.4 兆美元的門檻調升 1.5 兆美元，或將債務上限截止日期延至明年 3 月 31 日，同時將限制聯邦支出。對此，美國總統拜登嚴詞抨擊，稱麥卡錫策略相當危險。閱讀全文...

Fed 褐皮書：美國經濟停滯 通膨和就業市場降溫、信貸收緊

美國聯準會（Fed）周三（19 日）公布由里奇蒙聯準銀行編寫截至 4 月 10 日針對 12 個地區訪調的「褐皮書」。該報告顯示，近幾周美國經濟活動變化不大，就業成長和物價上漲似乎有所放緩且信貸收緊。這是自美國矽谷銀行 3 月初破產引發金融動盪以來首份經濟褐皮書報告。閱讀全文...