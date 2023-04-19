德微Q1 EPS 1.7元優預期 本季獲利挑戰季增3成

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (19) 日公告第一季財報，由於公司進行高階產線調整，稅後純益 0.75 億元，季減 25%，年減 30.38%，每股稅後純益 1.7 元，為兩年來新低，不過隨著出貨回溫，加上產品組合持續優化，本季獲利將挑戰季增 30%。

德微第一季營收 4.33 億元，季減 16.09%，年減 18.03%，毛利率為 35.2%，季減 2.29 個百分點，年增 0.33 個百分點，營益率 17.7%，季減 2.16 個百分點，年減 0.14 個百分點，稅後純益 0.75 億元，季減 25%，年減 30.38%，淨利率 17.4%，季減 1.98 個百分點，年減 3.09 個百分點，每股稅後純益 1.7 元。

德微表示，儘管首季營收較去年同期下滑，不過受惠汽車電子與工控等出貨成長，產品組合優化，加上營運管理效能提升，帶動毛利率與營益率均優於公司預期。

展望第二季，德微指出，公司本季獲利以季增 30% 為目標，營收也持續朝年初設定的月月攀升衝刺，看好隨著新設備逐步到位，第三季、第四季將分別進入驗證與試產、量產階段，整體產線走向高值化，預期今年將正式邁入高階 IDM 分離式元器件整合供應商的領域，推動公司進入新階段成長期。