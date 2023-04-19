調查：73%上班族搶進科技圈 大廠搶碩博生起薪最高96K

人力銀行調查指出，有高達 58.8% 受訪者對於前進科技業躍躍欲試，另有 14% 已成功擠進科技圈，整體而言，有近 73% 上班族對於踏入科技圈意願高，資料庫也顯示，高達 7 萬筆相關職缺待補人，科技大廠預約碩博生，祭出起薪最高 96K，顯示人才需求未減。

儘管市場對晶片、個人電腦等電子產品需求下滑，全球科技業受影響，導致景氣動盪，不過，根據 1111 人力銀行調查，約 73% 上班族仍搶進科技圈，上班族著眼於四大優點，分別為薪資待遇、福利完備、前景看好、年終豐厚。

根據 1111 資料庫顯示，目前工作機會數達 67.4 萬筆，有高達 7 萬筆的科技業相關職缺待補人，相較於年初的近 6 萬筆，明顯成長 16.6%，顯示科技業人力需求未減。

科技大廠台達電 (2308-TW) 已連續兩年調整研發人才薪資，碩士新人起薪最高可達 7 萬 5000 元、博士 9 萬 6000 元，預計在台招募 2500 人，範圍涵蓋電源、機構件、軟韌體開發、儲能、資通訊系統、車用電子等；全球市值最高的半導體設備商艾司摩爾 (ASML) 今年則鎖定客戶支援、智慧製造、供應鏈管理與研發支援等四大領域招募相關人才，預計招募 500 至 600 人。

調查顯示，上班族前進科技業，期待的理想年薪 (包括分紅 / 年終) 平均為 125 萬 8722 元，相較於本次受訪者的平均年薪 71 萬 2647 元，相差高達 54 萬 6075 元。對比去年期望薪資平均 115 萬 8745 元，提高近 10 萬元、年增 8.6%，顯見隨著通貨膨脹及科技產業發展，上班族對於科技業的薪資期待也日益增加。

集邦科技拓墣產業研究院研究總監謝雨珊表示，半導體是目前科技業的觀察重點，包括美國、歐盟、中國都在積極建立自主可控的半導體供應鏈，而在台灣，2023 年整個 IC 產業的產值估達 4.56 兆，自然影響到產業端的人力需求，因此人才仍然是企業營運中的重中之重。其中跨領域人才的重要性更高，將成為全球人才競逐不可或缺的一部份。

1111 人力銀行公關經理李頂立表示，隨著科技快速發展，產業生態結構瞬息萬變，近期異軍突起的 AI 帶動未來 4 種新興技能的成長需求快速成長，分別為人工智慧／機器學習 (AI／ML)、雲端運算、產品管理和社群媒體，預期未來擁有這些技能的人才將有機會獲得更高的薪資。求職者要與時俱進強化使用數位化工具的能力，將 AI 視為提升工作效能的輔助工具，才能保有職場競爭力。