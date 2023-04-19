訊聯攜手國內獸醫師擴大外泌體應用 治療馬匹肌腱韌帶損傷

訊聯 (1784-TW) 與國內獸醫師合作，使用再生醫療材料外泌體 (Exosome) 加間質幹細胞來治療馬匹肌腱韌帶損傷，不到兩周就看到韌帶開始修復，同時在伴侶動物與大型動物的慢性腎臟病與骨關節炎等應用上有看到成果。

以往馬匹罹患退化性關節炎及肌腱韌帶損傷，因為先天結構、體型較大，修復期最長達一年半，嚴重可能終止其運動生涯，而訊聯製備的外泌體加間質幹細胞，透過超音波引導注射肌腱韌帶損傷患部，12 天即明顯發現韌帶開始修復，也是全台第一例採合併療法的個案。

訊聯表示，外泌體是當今全球最受注目的新世代生物技術，公司已累計 20 多年細胞治療、外泌體研發經驗，並展開細胞製劑開發與動物醫療臨床試驗。

國際上，外泌體學術研究激增，2021 年論文發表數較於 2015 年成長 10 倍；從 Grand View Research 報告指出，2030 年全球外泌體市場年複合成長率高達 32.8%，預估在外泌體大量應用於治療動物疾病的趨勢下，市場將有更大的躍進。

訊聯指出，獸醫師常見的家貓慢性腎臟病 (CKD)，也有望透過外泌體結合細胞的再生醫療方式來治療。根據農委會統計，2021 年家貓高達 87 萬隻，2022 年一年登記數再新增 13.2 萬隻，連續 2 年超越家犬；而慢性腎臟病 (CKD) 是全年齡的家貓常見的疾病之一，15 歲以上更有 50% 發病率。

訊聯看準商機，進一步攜手中和杜瑪動物醫院院長江明憲、曼哈頓動物醫院院長譚大倫、杜瑪動物醫院院長鍾昇樺、牧騰生技合作臨床試驗，並通過臨床動物試驗研究倫理委員會 (IACUC) 核准，運用外泌體及間質幹細胞治療腎貓。