盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.6%報118.5元，成交1,467張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.6%，19日09:19報118.5元，成交1,467張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲7.55%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲0.53%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,417 張
- 外資買賣超：+4,000 張
- 投信買賣超：+967 張
- 自營商買賣超：+450 張
- 融資增減：-25 張
- 融券增減：-677 張
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+34.25%
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原投組報酬率
+26.12%
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投組標的成分
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6719
20%
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