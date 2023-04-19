盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.6%報118.5元，成交1,467張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.6%，19日09:19報118.5元，成交1,467張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲7.55%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲0.53%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,417 張
  • 外資買賣超：+4,000 張
  • 投信買賣超：+967 張
  • 自營商買賣超：+450 張
  • 融資增減：-25 張
  • 融券增減：-677 張

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