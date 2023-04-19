【熱點時評】財報季重磅開啟，標普500指數或迎來區間突破？

未來幾天，在基本面和技術因素推動下，標普 500 指數可能走勢震蕩。

經歷過去兩周區間盤整後，看上去該指數在等待新的催化劑來觸發向上或向下突破。

簡單看一下技術面，標普指數近期在 4070 支撐位和 4160 阻力位之間進行橫盤整理，但整體保持向上趨勢。股指穩居於 50、100 和 200 日均線之上，不過相對強度指數 (RSI) 正在靠近超買線。

以下是標普 500 指數本周可能突破區間三大原因

■美股財報季揭幕

第一季度財報季於上周拉開序幕，銀行巨頭摩根大通、富國銀行和花旗集團的業績均輕松超出預期。考慮到銀行業動蕩余波未消，這樣的 “成績單” 無疑是令人欣喜的。盡管如此，對美國經濟衰退的擔憂依然揮之不去。本周，高盛和美國銀行等大型銀行將陸續發布業績。金融股在標普 500 指數中占比近 13%，它們的財報表現可能在市場中掀起 “風浪”。

同樣引人矚目的還有特斯拉的財報，該公司在全球市場的降價策略可能導致其盈利下滑。特斯拉作為標普 500 指數十大權重股之一，其業績表現同樣牽動市場。

如果企業財報帶來驚喜並提振風險情緒，標普指數可能一舉突破 4160 阻力位。當然，如果我們迎來一系列令人失望的財報，則該指數可能向 4070 回落。

■重要美國經濟數據和聯準會官員講話

本周，影響標普指數走勢的還有重要經濟數據和聯準會官員的講話。

周一，裡士滿聯儲主席巴爾金表示，他希望看到更多證據表明通膨正在向聯準會 2% 的目標回落。本周晚些時候，還有多位官員亮相並發表講話。

周三，聯準會將發布經濟狀況褐皮書。如果褐皮書顯示美國經濟狀況可能正在惡化，這將促使聯準會放慢升息步伐。另一種情況是，如果褐皮書重申之前的內容，暗示美國經濟仍具有韌性，則會對標普 500 指數構成壓力。其他數據方面，周四有美國上周首次申請失業救濟人數，周五 4 月份 PMI 揭曉。

如果經濟數據好於預期且褐皮書表明美國經濟基礎仍然穩固，聯準會官員表態總體上偏鷹，那麼標普 500 指數可能面臨新的壓力。反之，若數據表現令人失望，褐皮書和聯準會官員的講話措辭比較謹慎，那麼股市多頭可能會發起攻擊。

■技術面預示標普指數可能區間突破

如前所述，日線圖上標普 500 指數可能即將突破區間波動。市場整體趨勢看漲，但多頭需要強大的基本面催化劑才能攻克 4160 阻力位，上一次測試該水平還是在 2023 年 2 月。有效突破這一點位後，該指數有望挺進 4200 和 2022 年 8 月以來的最高水平 4315。另一方面，如果 4160 阻力強大，指數可能向著 4070 和 4035（50 日均線）回落。

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