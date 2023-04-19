盤中速報 - 精英(2331)急跌-2.04%報23.95元，成交4,016張

精英(2331-TW)近5分K跌速2.04%，19日09:13報23.95元，成交4,016張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精英(2331-TW)近5日股價上漲2.37%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.09%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+529 張
  • 外資買賣超：+360 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+169 張
  • 融資增減：+1,558 張
  • 融券增減：+82 張

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