盤中速報 - 精英(2331)急跌-2.04%報23.95元，成交4,016張

精英(2331-TW)近5分K跌速2.04%，19日09:13報23.95元，成交4,016張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精英(2331-TW)近5日股價上漲2.37%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.09%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+529 張
- 外資買賣超：+360 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+169 張
- 融資增減：+1,558 張
- 融券增減：+82 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.55%
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原投組報酬率
+20.29%
$12,029
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
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