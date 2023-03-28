【量大強漲股整理】亞股上漲，台股獨弱的原因為何?外資動作已告訴你答案，拉回是買點不是賣點。

台股今天拉回修正，盤面許多強勢族群，包含主流的 AI 概念股跟軍工概念股都拉回修正，而且幅度不小，加權指數也下跌百點，在美股並沒有大跌，而且亞洲股市普遍上漲的狀況下，台股確實顯得較為弱勢! 終場加權指數下跌 128.83 點收在 15701.48 點，日 K 連 2 黑，技術面觀察台股前天過高點來到 15921 點距離萬六不到百點，隨後連續兩天拉回，技術面屬於過高後又遇整數關卡壓力，順勢拉回測試支撐是合理走勢，目前支撐約在月均線跟 10 日均線附近約 15606~15626 點這附近，距離不會很遠，這兩天如果有回測可逢低佈局。中長線則有上揚的季線約 15196 點附近，在長線保護短線的狀況下，多頭趨勢不變。

我們看一下今天下跌主要原因，觀察台幣並沒有特別弱勢，外資就算賣超幅度也不大，我們認為今天的下跌主要是【技術面修正】加上【清明連假】節前賣壓導致，還有觀察今天盤面金融股較強，金融指數也是紅盤，代表資金從電子部分回流到先前跌深的金融股，因為歐美銀行股昨晚大漲，這樣的走勢是合理的，但就是資金在輪動的過程中，強勢的電子股跟中小型股難免股價修正。

再看一下三大法人今天外資賣超 20.69 億元；投信買超 0.37 億元；自營商賣超 21.11 億元。三大法人合計賣超 41.43 億元。如我們所說，今天的下跌不是外資大賣，是內資節前賣壓，我們認為台股持續下修空間有限，拉回是買點不是賣點!

整體來說，台股中長線多頭格局沒被破壞，短線因為節前賣壓跟資金輪動，中小型股較弱勢，這只是短線效應，我們認為這兩天消化一下節前賣壓，連假前兩天台股就有可能先反彈，接下來台股將進入融券回補高峰期，在 4/21 日前將會有 650 家左右的上市櫃公司，融券要被強制回補，這將會助漲台股，我們對節後的行情仍可以樂觀看待!

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