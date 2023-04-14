盤中速報 - 精英(2331)急拉2.59%報23.8元，成交2,235張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.59%，14日09:17報23.8元，成交2,235張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精英(2331-TW)近5日股價上漲2.91%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.21%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,552 張
  • 外資買賣超：+2,472 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+80 張
  • 融資增減：+827 張
  • 融券增減：+99 張

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