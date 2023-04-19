盤中速報 - 王品(2727)急拉3.23%報335.5元，成交2,080張

王品(2727-TW)近5分K漲速3.23%，19日09:07報335.5元，成交2,080張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲8.78%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.17%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,089 張
- 外資買賣超：+325 張
- 投信買賣超：+456 張
- 自營商買賣超：+308 張
- 融資增減：+304 張
- 融券增減：+175 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.21%
$12,521
原投組報酬率
+19.58%
$11,958
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
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