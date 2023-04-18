盤中速報 - 王品(2727)急拉2.25%報318.0元，成交2,017張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.25%，18日09:37報318.0元，成交2,017張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲2.18%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.81%。台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-226 張
- 投信買賣超：+25 張
- 自營商買賣超：+196 張
- 融資增減：+170 張
- 融券增減：+121 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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