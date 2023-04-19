盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.05%報14.85元，成交913張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.05%，19日09:06報14.85元，成交913張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲8.27%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.23%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,695 張
- 外資買賣超：+890 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+805 張
- 融資增減：+199 張
- 融券增減：-9 張
最新相關新聞
嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.05%，19日09:06報14.85元，成交913張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲8.27%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.23%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.97%
$12,997
原投組報酬率
+23.97%
$12,397
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%