盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.05%報14.85元，成交913張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.05%，19日09:06報14.85元，成交913張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲8.27%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.23%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,695 張
  • 外資買賣超：+890 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+805 張
  • 融資增減：+199 張
  • 融券增減：-9 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.97%

$12,997

原投組報酬率

+23.97%

$12,397

投組標的成分

  • 40%

    力智

    6719

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    南光

    1752

  • 10%

    生達

    1720

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞