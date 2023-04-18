盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.05%報14.95元，成交1,208張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.05%，18日09:05報14.95元，成交1,208張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲8.58%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.28%。台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,654 張
- 外資買賣超：+846 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+808 張
- 融資增減：+33 張
- 融券增減：-4 張
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投組標的成分
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