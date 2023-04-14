盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.16%報14.15元，成交1,329張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.16%，14日10:08報14.15元，成交1,329張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲3.75%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.28%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+893 張
- 外資買賣超：+519 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+374 張
- 融資增減：-82 張
- 融券增減：+7 張
最新相關新聞
嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.16%，14日10:08報14.15元，成交1,329張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲3.75%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.28%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.74%
$12,974
原投組報酬率
+23.61%
$12,361
投組標的成分
40%
3693
20%
1584
20%
3479
10%
4979
10%