盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.46%報14.6元，成交896張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.46%，17日09:31報14.6元，成交896張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲7.12%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲2.07%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,061 張
- 外資買賣超：+463 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+598 張
- 融資增減：+136 張
- 融券增減：-12 張
最新相關新聞
嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.46%，17日09:31報14.6元，成交896張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲7.12%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲2.07%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.92%
$11,792
原投組報酬率
+11.89%
$11,189
投組標的成分
40%
1529
20%
5258
20%
1514
10%
1584
10%