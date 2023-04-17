盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.46%報14.6元，成交896張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.46%，17日09:31報14.6元，成交896張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲7.12%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲2.07%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,061 張
  • 外資買賣超：+463 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+598 張
  • 融資增減：+136 張
  • 融券增減：-12 張

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