盤中速報 - 康舒(6282)急拉2.36%報41.25元，成交3,320張

康舒(6282-TW)近5分K漲速2.36%，19日09:06報41.25元，成交3,320張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲1.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.58%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,540 張
- 外資買賣超：-783 張
- 投信買賣超：-1,364 張
- 自營商買賣超：+607 張
- 融資增減：+1,199 張
- 融券增減：+49 張
最新相關新聞
康舒(6282-TW)近5分K漲速2.36%，19日09:06報41.25元，成交3,320張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲1.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.58%。台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.03%
$11,403
原投組報酬率
+7.83%
$10,783
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%