〈財報〉供應鏈問題+勞動力短缺 洛克希德馬丁調降獲利展望

美國武器製造商洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 周二 (24 日) 預測全年獲利低於華爾街預期，受到揮之不去的供應瓶頸和成本上升的影響，即使慷慨的美國國防預算協助它第 4 季獲利超過預期。

這家國防承包商表示，預計 2023 年每股獲利在 26.6 美元至 26.9 美元間。根據 Refinitiv 的數據，分析師的平均預估為 26.96 美元。

股票在周二盤前交易中變化不大，上漲 1% 至 446.69 美元。

洛克希德 CEO 泰昔利特官 (Jim Taiclet) 表示：「我們提早表態：從收入角度來看，2023 年將是穩定的一年。」他補充說目標是在 2023 年將每股自由現金流增長 5%。

新冠疫情帶來的供應鏈障礙壓縮了國防供應商的獲利率，雖然這些限制現在正在緩解，但這些公司仍繼續努力解決勞動力短缺問題。

分析人士警告，隨著去年俄羅斯入侵烏克蘭後美國及其盟友增加了預算，國防開支在達到峰值後可能會在 2023 年放緩。

洛克希德預測 2023 年營收在 650 億美元至 660 億美元之間，而市場估計為 657.4 億美元。

洛克希德馬丁最大部門生產 F-35 的航空部門，淨銷售額第 4 季成長 7% 至 76.4 億美元，但該部門的營業獲利率從去年同期的 11.5% 下降至 10.7%。

洛克希德馬丁公司截至 12 月 31 日當季調整後每股淨利為 7.79 美元，高於分析師預估的每股 7.39 美元。

該公司第 4 季淨銷售額為 189.9 億美元，高於預期的 182.7 億美元。