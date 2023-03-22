新光保全攜手元太科技 全台首創推動「AED收納箱電子紙」

新保 (9925-TW) 事業群新光電通長年推動 AED 心臟除顫器佈建服務，守護國人生命安全，已在全台建置超過 1.4 萬餘台，看準多媒體時代來臨，符合綠色永續發展，攜手全球電子紙領導廠商元太科技 (8069-TW)，利用 AED 收納箱空間，整合電子紙設備與 Cloud 雲端系統，導入全國首家 AED 收納箱電子紙的創新服務。

AED 收納箱電子紙運用具備多項優點，如收納箱打開或 AED 取走時，感應裝置將傳達資訊顯示於螢幕；同時藉由雲端資訊系統可介接政府機關的開放平台，提供民眾各種公衛資訊或在地溫溼度、空氣品質 PM2.5 等資訊；另一方面，建置地點的商家更可透過電子紙螢幕提供各項促銷活動資訊，針對不同客群打造量身訂做的廣告。

新保指出，電子紙具有環保、省電、護眼等多項特色，「雙穩態原理」技術使顯示器畫面穩定顯示不會消失，電子紙進行畫面更新才需使用電，若完成畫面更新後即無需使用任何電力；「反射式顯示技術」則透過外在光源的反射，呈現電子紙的內容到閱讀者的眼睛裡，顯示器本身具備不發熱、不發光等特性，讓民眾在關注該裝置的投放內容時，不會因為炫光而遺漏重要訊息，同時更具備護眼效果。

新光電通近年積極參與政府智慧城市計畫，致力發展政府機關、醫療院所、大眾運輸、公共設施等場域設置 IoT 物聯網運用服務網，而電子紙是實現智慧城市多螢行銷的關鍵之一，未來將積極布局電子紙應用服務至智慧醫療、智慧金融、智慧社區、智慧零售、智慧工廠等各樣領域，線上線下軟硬體系統整合。