91APP將串接ChatGPT 快速生成D2C客戶解決方案

91APP*-KY(6741-TW) 今 (18) 日召開法說指出， D2C(Direct-to-Consumer，直面消費者) 成未來電商發展主流趨勢，隨著實體零售業投入 D2C 數位經營，成長空間可觀，因此，為進一步強化對客戶的解決方案，將導入生成式 AI 輔助功能，串接 ChatGPT，以提供客戶快速生成個人化行銷和商品敘述文案等功能。

91APP 董事長何英圻提到，國內電商自 C2C(消費者對消費者)、B2C) 企業對消費者)，發展至 D2C 呈現三大巨浪，且後浪將高過於前浪，料 D2C 將成未來電商發展主流趨勢。

據資料顯示，國內電商滲透率於去年僅占 11.5%，實體零售銷售額占比仍有近 90%，隨實體零售投入 D2C 數位經營，成長空間龐大。

因此，91APP 商務解決方案和行銷解決方案，將導入生成式 AI 輔助功能，串接美國人工智慧研究實驗室 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT，提供品牌客戶快速生成個人化行銷與商品敘述文案等功能。

91APP 看好，隨著 AI 輔助功能加入，可大幅提升品牌 CRM 經營、精準行銷和商品上架效率。

在 D2C 實體電商成長動能帶動下，91APP 第一季合併營收 3.24 億元，年增 14.71%，創同期新高。