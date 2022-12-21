搭D2C市場快速起飛商機 91APP*-KY獲利增幅加大

91APP*-KY(6741-TW) 最新指出，台灣市場 D2C(Direct-To-Consumer) 滲透率仍低，成長具龐大空間，隨著實體通路新客戶陸續上線，營運動能持續升溫可期，法人樂觀看，由於台灣 D2C 市場處在快速起飛階段，91APP 未來營收成長無虞，而獲利增幅更可望優於營收增幅。

91APP 表示，D2C 是所有線下零售品牌的主流，而實體零售商進行數位轉型主要是透過 OMO(Offline-Merge-Online)，91APP 作為 D2C 虛實融合的市場領導者，在此趨勢下占有先機。

91APP 進一步指出，最適線上銷售占實體銷售比重約 30-35% ，因此， 91APP D2C 目標市場設定為國內實體零售市場規模約 4 兆元的 30%，亦即國內 D2C 潛在市場達 1.2 兆元。

目前 91APP 超過 90% 營收來自經常性收入，主要客戶有全聯、全家 (5903-TW)、寶雅 (5904-TW)、康是美、杏一藥局、小北百貨、日藥本舖等大型連鎖業者。

除了有新客戶持續加入，91APP 預計明年第一季將增社交通訊軟體行銷，同時也將更著重經營前 100 大重點客戶，以提升 GMV(網站成交金額)。

由於台灣市場 D2C 滲透率仍低，91APP 客戶線上銷售比重多數不到 10%，成長具龐大空間， 91APP 設定營運目標為每年營收成長 20-30%，法人預估，隨著大客戶 GMV 持續成長、維運人力成本不須等比例增長，營運已具經濟規模下，明年獲利年增率更可望上看達 40%。