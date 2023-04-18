凱基示警上半年企業獲利受挑戰 台股Q2-Q3有修正壓力

台股指數近期創波段高，凱基投顧今 (18) 日出具最新報告指出，本波行情相當程度反映市場對下半年旺季效應的期待，但上市櫃企業財報數據持續下修，接下來市場仍要面對景氣真正步入衰退對企業獲利的衝擊，預期第二季至第三季指數仍可能面臨修正壓力。

凱基投顧最新研究報告指出，台股去年第四季財報惡化程度，直逼 2011 年美債降評水準，且半導體庫存天數更創歷史新高，預告上半年獲利將面臨挑戰，提醒投資人需留意股市修正風險。

凱基投顧統計，台股去年第四季獲利年減 45%，近年來僅次於 2011 年第四季的 57% 衰退，當時是美債降評和歐債危機雙重利空影響；若扣除台積電的獲利表現，衰幅更高達 70%，劇減程度僅次於 2008 年金融海嘯當時水準。

而本波企業獲利是否已是谷底，仍難以斷言，主因台股是以製造業為主體的市場，獲利動能總伴隨著美國製造業，截至 3 月止，美國製造業 PMI 延續去年以來的下行格局並持續探底。

不僅如此，上個月歐美銀行接連爆發危機，全球央行強勢升息導致利率倒掛的影響已顯現，儘管銀行危機在公權力介入下暫時受控，但銀行業為保有更充足的資本與存款，已自主性緊縮放貸業務，連帶影響企業籌資的成本與消費者借錢意願，下半年終端消費動能恐不如預期。

不過，凱基投顧並未太悲觀，認為待大盤充分反映完經濟衰退利空時，將遍地是寶藏。

另外，凱基投顧也首次推出研究報告有聲書，透過節目訪談模式，每周針對全球市場投資展望或熱門產業進行完整剖析。