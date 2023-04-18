由田拿下大陸高世代線擴廠訂單 估下半年挹注營收旺

智慧顯示展 Touch Taiwan 2023 將於明 (19) 日登場，AOI 設備廠由田新技 (3455-TW) 展出一系列針對未來高階顯示的檢測解決方案，由田指出，近期陸續接到大陸面板大廠 8.6 代線新廠 In Line AOI、Mura 檢測設備大單，下半年持續有新世代 LCD 新廠擴廠設備商機洽談中。

由田公司表示，顯示器行業經過一年半的庫存水位調整，供需已漸趨平穩健康，雖要回到過去遍地開花的大舉擴廠榮景尚需時間，但整體大環境漸趨轉好，接續仍然有新廠擴建。且高世代線 LCD 檢測設備機構難度高且精度規格嚴謹，單台設備金額可達數千萬台幣，法人預估由田累計接單金額可觀，對公司營收有所挹注。

由田主管指出，除少數面板大廠持續有擴產需求外，大部分面板廠紛紛進行產品結構調整，轉向 IT、車載等成長型市場，由田針對後段面板模組檢測耕耘已久，點燈設備成功打入高階車載面板檢測，新增功能大幅提升產品良率。公司持續觀望面板產業景氣，把持技術優勢並隨時勢進行調整布局，目標以高利基設備避免過往削價競爭態勢，穩步提升由田毛利率。

由田在產品組合優化調整下，近年高階載板、PCB、半導體、顯示器各領域設備營收占比持續動態調整，由田 2022 全年營收及稅後純益同創新高，全年稅後純益 7.51 億元，年增 67.24%，每股 12.55 元，擬配息 8.5 元。

由田 2022 年營收 31.49 億元，創新高，毛利率 56.31%，年增 5.78 個百分點，稅後純益 7.51 億元，創新商，年增 67.24%，每股 12.55 元。2023 年首季營收 3.97 億元，季減 60.37%，年減 8.65%。