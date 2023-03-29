盤中速報 - 光頡(3624)急跌-2.12%報69.6元，成交3,515張

光頡(3624-TW)近5分K跌速2.12%，29日09:10報69.6元，成交3,515張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲3.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.39%。櫃買指數上漲1.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,419 張
- 外資買賣超：+1,054 張
- 投信買賣超：+1,901 張
- 自營商買賣超：+464 張
- 融資增減：+67 張
- 融券增減：+22 張
最新相關新聞
光頡(3624-TW)近5分K跌速2.12%，29日09:10報69.6元，成交3,515張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲3.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.39%。櫃買指數上漲1.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.13%
$11,313
原投組報酬率
+5.66%
$10,566
投組標的成分
40%
6485
20%
5222
20%
3025
10%
6517
10%