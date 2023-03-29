盤中速報 - 光頡(3624)急跌-2.12%報69.6元，成交3,515張

光頡(3624-TW)近5分K跌速2.12%，29日09:10報69.6元，成交3,515張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲3.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.39%。櫃買指數上漲1.32%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,419 張
  • 外資買賣超：+1,054 張
  • 投信買賣超：+1,901 張
  • 自營商買賣超：+464 張
  • 融資增減：+67 張
  • 融券增減：+22 張

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