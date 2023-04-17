盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.04%報75.2元，成交996張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.04%，17日09:12報75.2元，成交996張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲6.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.95%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,346 張
  • 外資買賣超：+479 張
  • 投信買賣超：+427 張
  • 自營商買賣超：+440 張
  • 融資增減：+908 張
  • 融券增減：-233 張

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