盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.04%報75.2元，成交996張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.04%，17日09:12報75.2元，成交996張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲6.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.95%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,346 張
- 外資買賣超：+479 張
- 投信買賣超：+427 張
- 自營商買賣超：+440 張
- 融資增減：+908 張
- 融券增減：-233 張
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+9.97%
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投組標的成分
40%
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