盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.19%報74.9元，成交1,464張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.19%，14日09:21報74.9元，成交1,464張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲1.27%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.19%。櫃買指數上漲1.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+226 張
- 外資買賣超：-304 張
- 投信買賣超：+252 張
- 自營商買賣超：+278 張
- 融資增減：+659 張
- 融券增減：-52 張
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投組標的成分
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