盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.05%報74.7元，成交7,520張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.05%，12日11:43報74.7元，成交7,520張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲2.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.35%。櫃買指數上漲1.44%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+529 張
  • 外資買賣超：+85 張
  • 投信買賣超：+257 張
  • 自營商買賣超：+187 張
  • 融資增減：-78 張
  • 融券增減：-23 張

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