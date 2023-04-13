盤中速報 - 光頡(3624)急跌-2.41%報72.8元，成交1,972張

光頡(3624-TW)近5分K跌速2.41%，13日09:11報72.8元，成交1,972張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲7.59%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.32%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,441 張
- 外資買賣超：+667 張
- 投信買賣超：+147 張
- 自營商買賣超：+627 張
- 融資增減：+915 張
- 融券增減：+101 張
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投組標的成分
40%
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