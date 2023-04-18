盤中速報 - 上詮(3363)急拉3.04%報33.85元，成交1,297張

上詮(3363-TW)近5分K漲速3.04%，18日09:11報33.85元，成交1,297張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上詮(3363-TW)近5日股價上漲17.89%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.13%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,590 張
- 外資買賣超：+1,590 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+3,878 張
- 融券增減：+248 張
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投組標的成分
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