盤中速報 - 上詮(3363)急拉2.36%報32.5元，成交2,871張

上詮(3363-TW)近5分K漲速2.36%，14日11:03報32.5元，成交2,871張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上詮(3363-TW)近5日股價上漲21.69%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.04%。櫃買指數上漲1.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,228 張
  • 外資買賣超：+1,228 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+2,482 張
  • 融券增減：+277 張

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