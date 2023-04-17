盤中速報 - 上詮(3363)急跌-2.12%報32.35元，成交1,428張

上詮(3363-TW)近5分K跌速2.12%，17日09:23報32.35元，成交1,428張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上詮(3363-TW)近5日股價上漲22.35%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.11%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,538 張
- 外資買賣超：+1,538 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+3,443 張
- 融券增減：+315 張
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+18.51%
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+10.67%
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投組標的成分
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1529
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