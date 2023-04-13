盤中速報 - 上詮(3363)急跌-3.76%報31.9元，成交2,846張

上詮(3363-TW)近5分K跌速3.76%，13日09:06報31.9元，成交2,846張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上詮(3363-TW)近5日股價上漲20.81%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.05%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,241 張
- 外資買賣超：+1,241 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,411 張
- 融券增減：+198 張
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AI優化後報酬率
+21.52%
$12,152
原投組報酬率
+12.68%
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投組標的成分
40%
8222
20%
5353
20%
3027
10%
3038
10%