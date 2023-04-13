盤中速報 - 上詮(3363)急跌-3.76%報31.9元，成交2,846張

上詮(3363-TW)近5分K跌速3.76%，13日09:06報31.9元，成交2,846張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上詮(3363-TW)近5日股價上漲20.81%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.05%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,241 張
  • 外資買賣超：+1,241 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+1,411 張
  • 融券增減：+198 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.52%

$12,152

原投組報酬率

+12.68%

$11,268

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    台林

    5353

  • 20%

    盛達

    3027

  • 10%

    全台

    3038

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞