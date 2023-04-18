巧新去年獲利年增逾7成 創3年新高 今年日系車廠拉貨需求升溫

全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 公布去年稅後純益 5.83 億元，年增逾 70%，創 3 年來新高，每股純益 (EPS)2.9 元，巧新擬配發每股現金股利 2 元，配息率約 69%，巧新表示，有收到客戶追量增產的訂單詢問，尤其是日系車廠的訂單需求，看今年營運穩定成長可期。

巧新說明，目前歐、日系品牌超跑和豪華車款的訂單能見度高，有收到客戶追量增產的詢問，尤其是日系車廠需求強勁，隨著拉貨力道提升，預料自日系品牌車廠的營收比重將從第一季的 11% 再拉高。

由於巧新去年盈餘及資本公積轉增資發行新股，造成流通在外股數增加，2021 年稅後每股純益調整為 1.59 元，使去年 EPS 年增率達 82.39%；而巧新考量公司財務體質健全，擬配發每股 2 元現金股利。

另外，巧新在再生鋁料發展局受到車廠關注，已有車廠客戶陸續到工廠驗證，由於再生鋁料對外計價和原生鋁相同，擁有優於一般毛利率水準，巧新看好，未來隨著客戶採用量增加，除加快鋁料庫存去化速度，也將有利精進獲利表現。

巧新去年下半年合併營收 30.62 億元，受惠於國際運費回落，營業利益 0.93 億元，年增高達 2.57 倍，而巧新全年合併營收 64.02 億元，稅後純益 5.83 億元，年增 71.19%，反映運費價格回落、美元升值。