傳蘋果CEO本周將面見印度總理莫迪

知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) CEO 庫克將於本周會見印度總理莫迪及其副 IT 部長，這是他主持該國第一家蘋果直營專賣店落成典禮的一部分。

庫克本周訪問在孟買和新德里開設的第一家官方直營店，凸顯出蘋果公司在印度日益增加的雄心，雖然該公司在印度的市占率僅有 3%，但該公司一直在透過外包製造商擴大 iPhone 組裝，並推動出口。

兩位消息人士指出，庫克將於周三 (19 日) 在新德里會見莫迪，以及另外一名印度政府官員。

其中一位消息人士補充說，庫克還將會見印度資訊科技技術部副部長 Rajeev Chandrasekhar。

蘋果正日益關注印度這個全球第二大智慧手機市場。印度手機和電子協會的數據顯示，2022 年 4 月至今年 2 月期間，印度出口了價值約 90 億美元的智慧手機，其中 iPhone 佔了 50% 以上。

蘋果公司周一 (17 日) 在孟買的第一家專賣店開幕，但當天只舉辦私人活動，讓科技網紅和一些科技分析師檢視其設計和商店佈置。它將於周二 (18 日) 向公眾開放，而第二家專賣店將於周四 (20 日) 在新德里購物中心內落成。

目前蘋果都是經由經銷商或亞馬遜 (AMZN-US) 等電子商務網站在印度銷售其產品。

孟買專賣店位於頂級的 Reliance Jio World Drive 購物中心，其中還有 Michael Kors、Kate Spade 和 Swarovski 等精品服裝和珠寶品牌。當地註冊文件顯示，它占地 20800 平方英尺，遠大於計畫中的德里 outlet。

印度生產的 iPhone 由蘋果的三大合約製造商：富士康、緯創和和碩組裝。蘋果還計畫在印度組裝 iPad 和 AirPods。