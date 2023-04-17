永續耕心！東生華讓愛昇華 打造環境、社會健康良善循環

永續耕心！東生華 (8432-TW) 讓愛昇華深耕永續經營議題，打造健康良善循環，持續積極推動 ESG 落實企業對環境、社會及公司治理的責任。2023 年東生華與幸福良食合作，認養了一分黑豆田；以實際行動支持青銀共農、友善土地，為台灣自然環境與產業增添一分幸福的笑容。同時，黑豆田製成物將公益贈與偏鄉老人，提供營養補充，達到環境與社會公益的健康良善循環。

今 (17) 日東生華總經理楊思源率領團隊與幸福良食劉震鋐、吳詩涵青農夫婦進行黑豆田的契作啟動儀式，本次契作同時是對台南農業地方創生的大力支持，現場蒞臨台南市農業局局長李建裕、農糧署南區分署分署長羅正宗、國發會企業投入地方創生計畫主持人劉誥洋，一同見證台灣在地企業與在地農業的互助，盼能帶動更多企業扶持在地產業發展。

東生華製藥深耕心血管領域，ESG 依循本業「健康」出發，今年以環境健康與心血管健康兩大面為主軸進行，環境友善耕作黑豆田，以無化學農藥施作方式進行耕種，保護土壤環境健康；而黑豆在許多研究證實對心血管健康有益，也是補充蛋白質的健康食物，因此認養黑豆田對健康永續經營相當有意義。

此外，認養黑豆田的製成物將公益贈與偏鄉老人，贈與同時東生華也將隨基金會前往偏鄉，共同關懷獨居老人的心血管健康。而比起國外進口雜糧而言，台灣自產製成的黑豆製成物，更能減少大量的碳足跡，對減少環境汙染有相當幫助。

心血管健康除了關心偏鄉獨居老人之外，今年東生華也巡迴台灣舉辦五場次的護心大串聯衛教講座，邀請醫師與大家分享關於心絞痛、高血壓、高血脂的正確用藥知識與預防保健觀念，舉辦免費講座關懷全台灣民眾的健康。

而在關懷環境與社會之餘，東生華亦相當重視員工的身心健康，今年首度與財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會合作，由方俊凱醫師主導客製化員工協助方案 (EAP)，首先透過全人健康調查量化工具聚焦員工健康狀態，再量身打造專屬東生華同仁的心理課程與諮商服務，讓企業成為員工的最愛，由內而外健全幸福職場，實踐東生華 ESG 永續經營。