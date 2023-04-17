普發現金郵局領取4/17開跑 全台逾50萬人臨櫃領取

普發現金 6000 元今 (17) 日起開放郵局臨櫃領現，根據統計，截至下午 7 點已超過 50 萬人前往郵局領現，前往郵局領現必須攜帶發放對象的健保卡，委託他人代領，代領人需攜帶有照片的身分證文件。

根據普發現金官網資料，截至下午 7 點整，共有 50 萬 0889 人次前往郵局提領現金，透過 ATM 提領則有 349 萬 5747 人，選擇登記入帳則有 912 萬 4880 人，另有 430 萬筆為直接入帳，合計共有 1740 萬人已領取 6000 元。

為避免人潮短時間湧入郵局領現，郵局領現上路第一周將採分流制，身分證或居留證尾數為單數者，可在周一、三、五到郵局臨櫃提領；尾數為雙數者則須在周二、四、六到郵局領取，周一到周五共有 1298 間可領取，周六則有 280 間據點可供領取。

財政部表示，除郵局以外，民眾還能透過網路登記入帳或至鄰近貼有「全民共享普發現金」識別貼紙之 ATM 機台領取，其中登記入帳從 4 月 11 日起，只要在當天下午 6 時以前上網完成登記，且金融機構帳號無誤，即可當天入帳。

財政部指出，另外，為照顧國內孕產家庭，只要是 10 月 1 日至 12 月 31 日間在國內出生並領有出生證明的國民，備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件，其家屬得於 2024 年 1 月 31 日前至郵局領取。

