王子製藥3/29登興櫃 兩大事業推升今年營收走揚

王子製藥 (6935-TW) 將於 3 月 29 日登錄興櫃，公司預期，隨著原料藥認證陸續完成、保健食品需求持續提升，今年營收年增幅有望與去年相當，更看好原料藥五年後營收貢獻上看 10 億元。

王子製藥最大股東為南寶 (4766-TW)，持股約 5 成；營運聚焦在原料藥與保健食品，其中保健食品代工涵蓋膠囊、錠片、粉包等多項劑型；原料藥產品則包含維生素 B1 衍生物、袪痰劑、非類固醇類消炎藥等。

原料藥方面，事業部總經理王國華表示，今年將送出 3-5 張原料藥認證，其中今年會取得 3 張，後續每年會通過 2 支新產品認證，隨著認證陸續到手，未來五年將進入高速成長期，年營收貢獻挑戰 10 億元。

王子製藥原料藥有新竹湖口廠與中科廠，其中新竹湖口廠今、明年產能維持滿載，預計 2025 年後才有機會擴產；2020 年啟用的中科廠，期望今年底可以取得 3 個產品認證，並帶動明年產能利用率攀升至 85% 以上。

保健品方面，事業部協理余昌憲提到，今年營運聚焦在建置食品三廠，初步規劃為 5 層樓的千坪廠房，目前正在確認劑型、包裝、產能等，預計今年定案後開始動工，最快 2 年興建完成。

余昌憲補充，目前銷售地區以國內為大宗，不過工廠已取得相關海外認證，每年會赴國際展會，未來將持續拓展海外市場，尤其鎖定新加坡、馬來西亞等東南亞國家，並將加大行銷力道。

王子製藥去年全年營收 7.13 億元，年增 61.5%；毛利率 29%，年增 1 個百分點；稅後純益 5155 萬元，較前一年虧轉盈，每股賺 1.55 元。法人預期，今年在兩大事業部動能延續下，今年營收年增幅有望與去年相當，毛利率也有望維持高檔。

王子製藥去年受惠原料藥維生素 B1 衍生物得到客戶認證，開始出貨，保健品客戶數增加，以及消費者在疫情後，對魚油、葉黃素、綜合維他命等功能性保健品需求提升，推升去年營運轉盈。