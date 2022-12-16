金穎南科二廠瞄準精準發酵商機 顯著貢獻明年Q2營收

金穎生技 (1796-TW) 看好精準發酵趨勢，於南科二廠建置新產能，產值比現有提升 5 成，目前已與歐美客戶進行技術移轉與試產，預計明年第一季投產後，第二季會有顯著營收貢獻，稼動率即可突破 7 成。

總經理金晉德解釋，精準發酵是把需要的活性物質，將基因片段轉殖到微生物上，把微生物宿主作為「細胞工廠」，生產特定功能成分，如人造乳蛋白、風味劑、天然色素、脂肪等。

金晉德解說，儘管精準發酵近年蓬勃發展，不過全球生產工廠不多，目前雖然國際大廠積極蓋廠，但建置完成還需要 3-5 年時間，再者具備 50 噸以上大規模產能的業者非常少，而金穎更是全台唯一一家。

金穎南科二廠已完成精準發酵生產設備，產值比既有現有增加 50%，預計明年第一季正式量產，金晉德透露，隨著各國解封後，很多海外客戶來看南科二廠，並在洽談 2023、2024 年的產能。

副總經理蕭興義表示，公司有四大營運面向，第一、國際專業發酵 CDMO，已經有接到歐洲、美國、日本客戶代工訂單需求；第二、透過既有技術篩選菌種製作出保健食品原料；第三、自有品牌產品開始拓展至電商販售；第四、功能性保健食品產品生產設計，除了原本的客戶維持成長外，生展成為大股東後也有顯著效益。

金穎近兩年不受到大環境影響，保健食品需求持續提升，帶動產能幾乎達到滿載，法人預期，明年營運主要動能將來自精準發酵的海外客戶，除了帶動營運成長外，海外營收比重也有望從 3 成提升至 5 成。

根據研調機構 Global Information 預估，2028 年全球精準發酵市場規模將達 118 億美元，年複合成長率 41.5%；Research and markets 也預測，2030 年全球精準發酵市場會來到 363 億美元，年複合成長率更上看 48.1%。

金穎 11 月營收 5699 萬元，月增 2.12%、年增 15.83%；前 11 月營收 5.77 億元，年增 25.05%。