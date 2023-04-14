〈焦點股〉飯店股聯袂彈 雲品、寒舍直攻漲停

由於來台觀光客快速回流，再加上國旅並未受國人出境旅遊衝擊，反而優於業者預期維持暢旺，飯店業第二季相對淡季期間住房仍相當熱絡，今 (14) 日股價再度連袂漲，雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW) 和夏都 (2722-TW) 直攻漲停，老爺知 (5704-TW) 漲超過 8%，六福 (2705-TW) 也有逾半根停板漲幅。

為了爭取國際觀光客，台北市觀光傳播局最新表示，將針對台灣旅行業者，特別推出台北市鼓勵旅遊業者推動入境團客送客方案。

雲品指出，第一季平均住房較疫情前，已回升至 8 成多水準，第二季可與疫情前打平，並預計第三季起將較疫情前成長。

就連全台擁有最多客房數的飯店業者台北君悅日前也指出，850 間客房在 4 月連假住房率衝破 80%，尤其商務團體來客相當熱絡。

而晶華 (2707-TW) 也統計，3 月住房率近 80%，平均房價達 6000 元，客房營收已恢復到疫前的 90%，目前各據點 4-5 月的平均住房率仍維持在 80% 左右。

寒舍也觀察到，商務和觀光旅客回流，將持續與國外旅行社合作爭取團客來台。

雲品董事長盛治仁認為，以目前市況估計，約可回到一年入境客達 500-600 萬人次，但過去最高峰是 1100 萬人次，顯示復甦甚至超越疫情前水準的空間還很大。