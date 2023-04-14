盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價99.4元，成交10,141張

雲品(2748-TW)14日10:05上漲9元，股價漲停報99.4元，委買2,383張，成交10,141張。
主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲2.17%。
雲品(2748-TW)近5日股價上漲1.8%，台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,556 張
- 外資買賣超：+545 張
- 投信買賣超：+680 張
- 自營商買賣超：+331 張
- 融資增減：-274 張
- 融券增減：+168 張
最新相關新聞
雲品(2748-TW)14日10:05上漲9元，股價漲停報99.4元，委買2,383張，成交10,141張。
主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲2.17%。
雲品(2748-TW)近5日股價上漲1.8%，台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.55%
$13,055
原投組報酬率
+21.41%
$12,141
投組標的成分
40%
3693
20%
1584
20%
3479
10%
4979
10%