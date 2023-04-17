盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至148.0元，漲幅達7.25%

博智(8155-TW)17日09:00股價上漲10元，報148.0元，漲幅7.25%，成交386張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價上漲8.66%，櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,089 張
  • 外資買賣超：+338 張
  • 投信買賣超：+807 張
  • 自營商買賣超：-56 張
  • 融資增減：+27 張
  • 融券增減：-216 張

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