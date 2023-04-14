盤中速報 - 博智(8155)急拉2.2%報139.5元，成交396張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.2%，14日09:07報139.5元，成交396張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲4.26%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.19%。櫃買指數上漲1.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+739 張
  • 外資買賣超：+253 張
  • 投信買賣超：+457 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：-56 張
  • 融券增減：-230 張

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