盤中速報 - 博智(8155)急拉2.2%報139.5元，成交396張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.2%，14日09:07報139.5元，成交396張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲4.26%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.19%。櫃買指數上漲1.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+739 張
- 外資買賣超：+253 張
- 投信買賣超：+457 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：-56 張
- 融券增減：-230 張
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