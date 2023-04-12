盤中速報 - 博智(8155)急拉2.17%報141.5元，成交2,319張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.17%，12日12:58報141.5元，成交2,319張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲2.65%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.35%。櫃買指數上漲1.44%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+426 張
- 外資買賣超：-178 張
- 投信買賣超：+463 張
- 自營商買賣超：+141 張
- 融資增減：+153 張
- 融券增減：-247 張
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