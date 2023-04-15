鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.6元，預估目標價為80元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.6元，其中最高估值5.33元，最低估值3.02元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.33
|7.5
|6.07
|最低值
|3.02
|5.5
|6.07
|平均值
|4.52
|6.8
|6.07
|中位數
|4.6
|7.09
|6.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,010,000
|35,283,000
|34,364,830
|最低值
|24,737,000
|32,237,760
|34,364,830
|平均值
|28,763,580
|33,723,690
|34,364,830
|中位數
|29,222,500
|33,687,000
|34,364,830
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.94
|9
|8.19
|8.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
|23,791,315
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。