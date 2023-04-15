鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至22.53元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.48元下修至22.53元，其中最高估值30.08元，最低估值17.49元，預估目標價為250元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 30.08 32.6 43.2
最低值 17.49 17.35 29.58
平均值 23.56 27.24 36.39
中位數 22.53 28.79 36.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 70,170,000 81,458,370 92,733,470
最低值 50,893,530 57,068,380 67,612,250
平均值 60,822,130 68,540,880 80,172,860
中位數 60,129,880 68,770,000 80,172,860

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.05 16.38 5.67 0.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 64,646,836 52,228,457 38,512,743 31,093,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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