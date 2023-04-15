鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為195元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.31元下修至10.14元，其中最高估值12.6元，最低估值8.08元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.6
|14.94
|15.93
|最低值
|8.08
|10.39
|15.93
|平均值
|10.06
|12.88
|15.93
|中位數
|10.14
|13.23
|15.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|86,398,190
|92,650,810
|99,267,890
|最低值
|72,896,000
|77,720,000
|99,267,890
|平均值
|78,570,090
|84,541,060
|99,267,890
|中位數
|78,441,000
|83,331,500
|99,267,890
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.51
|15.81
|13.19
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
|63,449,533
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。