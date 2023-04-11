陳進財看景氣 今年無「五窮六絕」淡季但不可能即刻V型反轉

CCL廠聯茂董事長陳進財。(鉅亨網記者張欽發攝)
CCL廠聯茂董事長陳進財。(鉅亨網記者張欽發攝)

CCL 廠聯茂 (6213-TW) 董事長陳進財今 (11) 日獲頒北醫名譽醫學博士後，接受訪問指出，今年的電子業景氣的循環與往年並不相同，業者在市場去年下半年經歷需求不振而大力壓低庫存之後，消化告一段落並已展開庫存回補，且依目前看來需求一個月比一個月增加之中。

陳進財預估，2023 年的電子產業將不致出現「五窮六絕」淡季現象，不過景氣也難以出現立刻的 V 型反轉的需求向上噴發走勢，預料景氣會是逐步復甦的 U 型走勢，2023 年下半年的景氣會比上半年好。但整體 2023 年來看，相對 2022 年的成長幅度可能不大。

聯茂對汽車、伺服器用板的出貨量，陳進財預估要到第四季才會出現出貨量的明顯成長。總體而言，聯茂下半年營運會比上半年好。

對於 CCL 聯茂已決定赴泰國投資設廠，陳進財指出，聯茂泰國廠已進入設計階段，預計在下半年動工，2024 年下半年開出新產能。

聯茂 2022 年營收 291.3 億元，毛利率為 13.5%，年減 4.9 個百分點，稅後純益 18.6 億元，年減 41%，每股純益 4.94 元。擬配發 3 元現金股利。

聯茂 2023 年首季營收為 62.58 億元，季減 8.8%，年減 24.3%。

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