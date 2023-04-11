〈商品報價〉阿根廷產量恐大幅下修 玉米期貨收高1.6%

芝加哥三大農產品期貨周一 (10 日) 漲跌互見，其中玉米受阿根廷產量與美國庫存可能下調影響，收高 1.6%；小麥因黑海穀物出口前景生疑而上漲 0.4%；黃豆則走跌。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.6%，報每英 6.54 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.37%，報 25.08 美元。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.4%，報每英斗 6.785 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.58%，報 6.95 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.4%，報每英斗 14.8725 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.18%，報 27.078 美元。

美國將於周二 (11 日) 發布 4 月份供需報告，分析師預計報告中 2022/23 年度美國玉米期貨庫存預估可能調低，因為 3 月底發布的季度庫存報告顯示，截至 3 月 1 日，美國玉米庫存創下 9 年來同期新低。此外，阿根廷飽受乾旱之苦，該國玉米產量預估可能大幅調低 400 萬噸至 3700 萬。

不過美國玉米種植帶氣候轉晴乾燥，有助春耕工作進展，限制了玉米的漲勢。

另一方面，俄羅斯上周五 (7 日) 警告，如果西方不能消除俄羅斯的農產品處口障礙，將繞過黑海穀物出口協議，直接與土耳其與卡達合作，將糧食送到需要的國家中。

黃豆部分，分析師稱，市場預期美國農業部將會下調南美的黃豆產量，與阿根廷及巴西機構的預測更加一致，一旦南美產量預估遭下修，就可能提振美國出口前景。