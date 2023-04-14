〈能源盤後〉油價漲後盤整 WTI原油自近5個月高點下滑

原油期貨價格周四 (13 日) 收低，投資者評估經濟前景和原油需求前景，WTI 原油價格自近 5 個月高點小幅下滑。

石油輸出國組織 (OPEC) 發布供需前景評估月報，幾乎沒有引起市場反應，但分析師表示，從需求前景來看，來自中國的石油進口數據仍令人振奮。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.10 美元或 1.3%，收於每桶 82.16 美元。最近月 WTI 原油期貨價格周三收在去年 11 月 16 日以來最高收盤價。

6 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.24 美元或 1.4%，​​收每桶 86.09 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.83 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.67 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.1%，收每百萬 Btu 2.01 美元。

市場驅動力

原油價格在前一交易日上漲後盤整，周三油價上漲係因美國消費者物價指數 (CPI)顯示 3 月通膨降溫，緩解大眾對美國聯準會 (Fed) 未來升息幅度的擔憂，進而改善石油需求前景。

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，周三油價上漲有趣之點在於，美國石油庫存數據基本上是看跌的，但交易員忽視此點並聚焦 CPI，從而推高市場。「我認為這表明市場很大程度上已經消化 OPEC 下個月已計畫的減產，並再次聚焦需求前景，因為物價壓力降溫，強化了經濟躲開硬著陸的希望。」

「市場有點進退兩難，因為油價上漲會增加總體通膨上升壓力，再次迫使 Fed 採取積極的政策立場，最終又恐陷入經濟衰退。」Richey 說。

周四數據也顯示，中國 3 月原油進口量猛增 22.5%。Richey 表示，中國經濟持續復甦，其消費者需求預計也會明顯紮實堅挺，這是支撐本周原油市場的因素之一。

美國能源部長 Jennifer Granholm 周三稱美政府計劃盡快回填國家戰略石油儲備 (SPR)，也為近期油價提供了支撐。

OPEC 周四公布月報，維持今年全球石油增長預期在 230 萬桶 / 日不變，令全球石油每日需求平均為 1.019 億桶。該月報發布後，市場幾乎沒有變化。

OPEC 警告，該前景受到許多不確定因素的影響，包括經合組織 (OECD) 和非經合組織國家 (non-OECD) 的經濟活動趨勢和步伐。

天然氣方面，美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (3/31 止) 美國天然氣供應量增加 250 億立方英呎，高於分析師預期，也是今年迄今首周天然氣供應量增加，令周四紐交所天然氣期貨價格收低。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，市場本預期上周美國天然氣供應量增加 200 億立方英呎。