根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.64元上修至10.01元，其中最高估值40.43元，最低估值1.89元，預估目標價為182元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|40.43
|10.5
|12.67
|最低值
|1.89
|-1.27
|12.67
|平均值
|12.9
|3.73
|12.67
|中位數
|10.01
|1.97
|12.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|286,300,000
|271,512,000
|256,506,320
|最低值
|201,800,000
|210,800,000
|256,506,320
|平均值
|254,412,970
|241,527,000
|256,506,320
|中位數
|252,752,500
|242,269,000
|256,506,320
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
最新相關新聞
- 長榮最新海運打油詩 關鍵字「咬牙挺住」 等待Q3旺季不悲觀
- 台股漲逾百點收復短均 外資回頭大買 三大法人買超147.8億元
- 電金回神 台股反彈124點收15929點 周線終止連2黑
- 台積電壓尾盤 台股跌128點收15804點 摜破短均
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至10.01元，預估目標價為182元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。